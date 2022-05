Pasión renovada por las flores

A pesar de los cambios apresurados y los espejismos en los que el mundo digital ha sumergido a la vida, todavía quedan lugares en los que la realidad solo cobra fuerza con paciencia y el mimo del trato humano. El patio de la calle Zarco 13 es uno de estos oasis de tiempo congelado y su guardián, Santiago Hernández, uno de los pocos cordobeses de nueva generación dispuestos a conservarlo.

«Antes de que yo naciera, mi abuela ya abría el patio para el concurso. Todavía la veo cuidando las flores y dándome consejos como que nunca hay que arrancarlas porque son seres vivos y les duele. Cuando murió, seguí cuidando las plantas de manera instintiva», explica este joven de 27 años, heredero del saber y de las historias que guarda esta zona de su casa. El patio cuenta con variedades de flores centenarias como el clavel del señorito, que Franco venía buscar a la casa cuando se hospedaba en Viana; o plantas procedentes de patios que ganaron el concurso otros años y no pervivieron debido a la falta de relevo generacional.

Cuando se van a cumplir 20 años de la muerte de su abuela, Santiago teme que la huella del cariño y esfuerzo humanos terminen borrándose. «Mi abuela decía que las flores son señoras a las que hay que servir. Requieren esfuerzo, todos los días del año, e incluso a veces no puedes ni irte de viaje pero claro, eso no todo el mundo lo entiende», declara el cuidador, miembro de la asociación Claveles y Gitanillas y quien reivindica mayores facilidades para el acceso de la juventud al casco histórico. «La zona está envejecida y se dan pocas ayudas para repoblarla. Las ayudas de Vimcorsa para arreglos de la casa tardan años en llegar», incide. A pesar de todo, está seguro de lo gratificante que supone asistir al disfrute de la gente al ver su patio.

El patio de Guzmanas 7 permanece gracias a una joven pareja que se atrevió a lidiar con los inconvenientes de una obra en una casa de más de 400 años. Elena Vilches y Óscar Rubio, de 43 y 46 años, son cuidadores «de rebote». Compraron la casa en 2012 por «una corazonada» y Óscar, que es pintor de oficio, le vio «muchas posibilidades». Abrieron al público en 2019 y no han parado de investigar sobre el origen del inmueble, sin dejar de aprender cada día sobre el cuidado de las plantas. «Ser cuidador de patios engancha, pero no es algo que te plantees ni es una aspiración, sino que simplemente llega», comenta Óscar. Elena y él reconocen el privilegio de vivir en un «lugar idílico» aunque también son conscientes de las dificultades. «Cada vez se expulsa más a la gente del casco histórico, que está enfocado al turismo. Además, tiene un difícil acceso, así que entiendo que los jóvenes no vengan a vivir aquí», admite el cuidador.

En San Basilio 14, Ignacio Álvarez y Carmen Ibáñez descansan de un día «muy duro» en el que han mostrado a miles de personas sus numerosas variedades de geranios y claveles. Ignacio, que ha heredado los conocimientos de su madre- «si no cuido las flores me mata», dice- se niega a salir de su barrio. «Si acaso subo algún día a Fleming o en vacaciones voy a la playa», cuenta. Regar las plantas o adorar su colección de objetos antiguos de su patio le llena. Es un modo de vida «al que hay que estar acostumbrado», asegura. Porque está claro que nadie adquiere de un día para otro la habilidad de parar el tiempo frente a una flor.