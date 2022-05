«Concursar debe ser atractivo para que haya un relevo generacional»

Lleva desde 2015 al frente de la asociación que reúne a los cuidadores de los patios cordobeses. El patio, situado en la calle Pastora 2, que este artesano cuida junto con su mujer, ha recibido el primer premio del concurso en cuatro ocasiones. Responde a esta entrevista mientras cae granizo sobre sus flores.

¿Cómo valora la nueva categoría de Patio Singular de este año?

Esta modalidad surge por la necesidad de depurar al máximo el concurso y devolverle su esencia. El año pasado se quedaron 5 patios particulares sin participar y había 8 asociaciones en el concurso. Es ilógico que en una fiesta Patrimonio de la Humanidad gracias a los vecinos los particulares se queden sin participar por asociaciones. Los vecinos se han sentido muchos años menospreciados por estar participando al mismo nivel que instituciones y asociaciones sin recibir las ayudas que ellos tienen. El colmo fue cuando permitieron que participara un convento. Nuestra asociación planteó el problema al Ayuntamiento y los técnicos buscaron la forma de solucionarlo con una nueva modalidad. Se aprobó con las dos asociaciones delante.

¿Qué expectativa tienen los cuidadores de cara a esta edición?

Que no caiga un meteorito. Después de la granizada que ha caído esta tarde -por el jueves- o de la calima, no sabemos qué más puede pasar. Los cuidadores están muy preocupados. A ello se suma que llevamos un año difícil, con la guerra de Ucrania y la subida de precios. Son muchas circunstancias que influyen.

Este año se ha celebrado por segunda vez consecutiva la fiesta de los Altares en los Patios, ¿Qué balance hace?

Como la iniciativa tuvo lugar de forma paralela a las procesiones, pensamos que la gente se iba a concentrar en ellas y los patios iban a tener menos afluencia. Pero el resultado ha sido todo lo contrario. Ha habido gran afluencia y me consta que los cuidadores están muy satisfechos con lo mucho que han visto disfrutar a la gente. El público nos ha trasladado su agradecimiento por haber podido disfrutar de los patios al mismo tiempo que las procesiones. Personalmente, he notado un aumento del turismo. Una diferencia con el año anterior en el que las visitas eran de locales. Además, sin haber controladores, los propios visitantes han sabido ser respetuosos y organizarse para evitar aglomeraciones. La concejala de Casco Histórico nos visitó con gran ilusión para darnos la enhorabuena. Yo estoy muy contento, con ganas de repetir.

¿Qué versión de la fiesta prefiere, unos patios repletos de turismo o con visitantes locales?

La versión que prefiero es la de que los cordobeses disfruten de los patios al completo. Pero la ciudad necesita mucho turismo ahora mismo y, para ello, los patios son imprescindibles. La verdad es que el cordobés siempre ha sido algo esaborío en el sentido de no visitar la belleza que tiene al lado para, al llegar la temporada, quejarse por no poder verlo de cerca debido a la afluencia de visitantes. Pero tenemos un patrimonio, una fiesta tan bonita, que lo lógico es que venga el turismo a visitarlo. Así que prefiero el turismo, pero también me gustaría que los cordobeses se echaran a la calle a disfrutar los Patios en momentos en los que no hay bullicio. Que se implicasen más en la vida en el patio, charlasen con los cuidadores y se implicaran más con la historia de esta fiesta.

Artistas internacionales de la iniciativa ‘Córdoba ciudad de las ideas’ están planteando creaciones en torno a los patios.

Eso no es nada nuevo. Tengo experiencia de haber asistido a numerosas intervenciones, como la de El Patio de mi casa, organizada cuando optábamos a ser capital cultural europea en el 2016, que fue un éxito rotundo y atrajo a artistas de medio mundo que se quedaron alucinados. Ellos mismos pensaron qué podían crear que superase o igualase de algún modo la belleza que tiene ya de por sí el patio cordobés. Cualquier actividad cultural que se haga en torno al patio me parece muy interesante. Los patios siempre han sido fuente de inspiración de artistas, literatos y poetas. En ese aspecto estamos curtidos.

Este 2022 coincide con el décimo aniversario de la declaración de la Unesco, ¿Tienen planeada alguna actividad especial?

Sí, pero lo dejaremos para diciembre para que coincida con el cumplimiento del aniversario. Debido a la pandemia, mucha gente no pudo disfrutar bien de la exposición que se organizó en la plaza de Las Tendillas con motivo del centenario. Por ello la vamos a repetir este año en el cine Delicias. Va a ser muy interesante porque reflejará el desarrollo de la fiesta a lo largo de sus cien años de historia y el modo que han tenido de vivirla los cordobeses. Porque es una fiesta que nace del pueblo y la ha disfrutado, sobre todo, el pueblo. Animo a la gente a que, ya que se va a repetir, vayan a la muestra.

¿Cree que nos hemos relajado demasiado al visitar los patios con el cese de las restricciones?

Bueno, tanto como relajado demasiado, no. Creo que no hemos cometido grandes riesgos. Nos hemos portado bien, hemos cumplido las normas. Además de la vista, ahora tenemos que aprovechar y disfrutar del perfume de las flores que engalanan los patios.

¿Han tenido tiempo de hacer modificaciones en los recintos o mejorar las flores?

La esencia de un patio cordobés es la que es. No se han hecho grandes modificaciones en cuanto a estructuras. Pero sí que ha afectado la climatología a las plantas preciosas que teníamos listas para esta edición. Un vecino del Alcázar Viejo me contaba cómo la calima había cubierto por completo de barro las hojas de una de sus plantas y ahora tendrá que sustituirla por otra. Muchas veces las circunstancias son las que son y no queda más remedio que adaptarse.

¿Cree que todo el esfuerzo que hacen los cuidadores está suficientemente recompensado?

No. Rotundamente. De hecho, hoy -por el jueves- he tenido una intervención en el pleno con motivo del último inconveniente que nos afecta. Participamos con esfuerzo en el concurso durante años. Si ganamos una ayuda, esta va siempre dirigida al mantenimiento. Pero dicha ayuda se considera un premio, por lo que le quitan las becas a nuestros hijos. El Ayuntamiento y los grupos han aprobado una moción para solicitar al Ministerio de Educación que cambie ese requisito, para que nuestros hijos no sufran las consecuencias en sus estudios. Es algo ilógico. Hemos avanzado y hemos buscado ayudas. El Ayuntamiento, el que más soporta el peso de la fiesta, también lo ha intentado. Sobre todo, para mantener la participación porque la mayoría de los patios están regentados por personas muy mayores y cada vez entran menos personas jóvenes. Eso tenemos que revertirlo de alguna manera para que no se pierda la tradición. Para ello tenemos que lograr que participar sea algo atractivo porque, si no, no habrá relevo generacional y los patios serán solo escaparates vacíos en poder de instituciones.