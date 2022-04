A sus 87 años Ana de Austria va camino de batir todos los récords en el certamen. 41 años no consecutivos lleva abriendo la puerta de su patio al mundo. Y es que «como me descuide y deje una hoja de la puerta abierta, se me mete la gente al patio». Pero es que encima «luego me dicen de darme una propina o algo y yo… no enseño el patio por eso. Estoy acostumbrada a las cosas antiguas… ¡que Dios me perdone!», dice Ana como disculpándose, pero a la vez reflejando ese viejo espíritu de la Fiesta. La cuidadora ha visto ya de todo, dentro y fuera del mundo de Los Patios, pero el susto que se llevó cuando cayó en marzo la lluvia de barro no se lo quita nadie. Semanas ha estado con un trapo quitando el pegajoso barro a hojas de plantas, además de haber pintado dos veces. Fíjese en cómo se soluciona el problema de la alta medianera y en los arcos y galerías en parte de un edificio que registró una gran reforma en los años 80, por lo que lo pasaron a la categoría de arquitectura moderna hasta su vuelta al grupo de arquitectura antigua. De hecho, es el único patio que ha concursado en ambas categorías.