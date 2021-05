«Parecía a veces un plató de televisión. Han grabado de una emisora de Cabra, PTV, otra de Sevilla, ha estado Onda Cero, un canal internacional de Youtube, otro especializado en gastronomía… Y hasta una televisión china», decía en la mañana de ayer Carmen Guisado, coordinadora del patio de Samuel de los Santos Gener 5, aún sorprendida por la repercusión que el patio ha tenido en los medios en esta edición del Centenario.

No es la única responsable de un recinto tradicional que habla en términos similares. Por ejemplo, en el patio de San Basilio 44, de la Asociación de Amigos de los Patios (el que centra el cartel de este año del concurso), las cámaras de las cadenas parecían desfilar una detrás de otra a lo largo de los pasados días.

De hecho, los responsables de prensa del gobierno local no exageran cuando dicen que de medios locales «todos han solicitado entrevistas con el alcalde, José María Bellido, para hablar en algún patio de esta fiesta. Y del ámbito regional y nacional, si no todos pidieron grabar en un patio, parecía a veces que «casi todos»: TVE, Tele 5, A3Media (tanto para A3 TV como para La Sexta), por no hablar de programas nacionales de radio como por parte de COPE, Onda Cero… Incluso el programa meteorológico de A3, con Roberto Brasero, tuvo como plató un patio cordobés. Y eso solo hablando de las peticiones que le llegaron al Ayuntamiento, sin contar los que grabaron directamente con permiso de los cuidadores de cada patio.

La primera ‘post-pandemia’

Un éxito que tiene su explicación, ya que se trata de «una de las fiestas que despierta más interés de España», recordaba ayer la concejala Marián Aguilar, delegada municipal de Promoción de la Ciudad y Juventud. Más aún si se tiene en cuenta que ha sido la primera gran cita de España de la post-pandemia y que otras fiestas emblemáticas nacionales como las Fallas se han retrasado a otoño, se ha suspendido la Feria de Sevilla y, más allá de mayo, incluso se ha caído del calendario San Fermín. Así, la Fiesta de los Patios, aunque mermada en su programación paralela del festival, ha sido la primera y única gran cita festiva nacional en celebrarse con relativa normalidad. «La edición del Centenario de los Patios ha sido el corazón que ha hecho latir no solo a Córdoba, sino a toda España, que la ha ayudado a recuperar un estado anímico tras una época muy dura», añade Aguilar.

Lamentablemente, la pandemia sí que ha condicionado a los medios extranjeros, tan frecuentes otros años especialmente desde países centroeuropeos. Quizá porque tiene que ser un mal trago para las audiencias de esos países, aún semiconfinados, que se les ponga un reportaje de Córdoba sin posibilidad alguna de viajar y conocer en persona Los Patios. En todo caso, ello no resta éxito al trato general que ha recibido la Fiesta por parte de la TV, similar al impacto obtenido este año en internet. Un ejemplo son las 5.190.000 entradas en la mañana de este sábado en Google con los términos «Patios de Córdoba». Igual de significativo ha sido en Youtube, con vídeos del último año, algunos visualizados hasta más de 406.000 veces. Ese era al menos el caso de un enlace a un reportaje de Onda Mezquita 7TV con Rafael Córdoba, de Postrera 29, abriendo el espacio.

Capítulo aparte son todas las redes sociales y los millones de fotos que se habrán llevado y rebotado los que han pasado por estos recintos, que, sin contar la jornada de ayer sábado y la de clausura, hoy, puede llegar a superar las 400.000 visitas.

Un impacto que va mucho más allá de las 20.00 de hoy, hora del cierre de los recintos, y que seguirá acompañado a lo largo de este año de su correspondiente seguimiento mediático e impacto en internet. Basta recordar que habrá una apertura extraordinaria de los patios ganadores dos fines de semana de octubre, mientras que, fuera de concurso, las rutas por iniciativa privada de Patios y Los Patios del Alcázar Viejo comienzan, mañana mismo, a organizar visitas.