El Ayuntamiento de Córdoba sacará de nuevo a concurso la gestión del Centro de Interpretación de los Patios, ubicado en la casa rehabilitada por Vimcorsa de Trueque 4. El presidente de la Empresa Municipal de la Vivienda, Salvador Fuentes, ha informado del inicio inminente del proceso de contratación de una empresa que será la encargada de gestionar las actividades del museo, cerrado desde octubre del 2019. Además de la atención a los visitantes que acudan al centro y del contenido de la visita, la adjudicataria deberá ofrecer visitas guiadas a los grupos que lo soliciten.

El plan previsto prevé que los viernes haya rutas guiadas a Trueque 4 y al patio de San Juan de Palomares 11, también propiedad de Vimcorsa, en el que se encuentra la sede de la asociación de cuidadores de patios Claveles y Gitanilla. Según Fuentes, dos días a la semana se programarán actividades educativas en torno a los patios como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad para escolares y un día a la semana se reservará para actividades con mayores. El centro estará abierto igualmente a la colaboración con todos los niveles educativos y universitarios "para la realización de concursos, tesis y trabajos sobre los patios".

Cerrado por la situación irregular con la anterior empresa

El Centro de Interpretación de los Patios cerró poco después del inicio del mandato del actual equipo de gobierno debido a que, según esgrimió en su día Salvador Fuentes, la empresa que lo había estado gestionando no tenía ninguna relación contractual con Vimcorsa, por lo que estaba en situación "ilegal". A partir de ahí, la empresa municipal abrió un expediente para vender Trueque al Ayuntamiento de Córdoba, de forma que una de sus delegaciones, no se sabía si Promoción, Cultura o Turismo, se hiciera cargo de la gestión. La previsión en octubre del 2019 era que la compraventa estuviera culminada a finales de ese año y que hubiera una partida en el presupuesto del 2020 para la reapertura del centro. La pandemia se cruzó por medio y aunque al cierre de Trueque 4 Fuentes consideró que no tenía sentido que el centro estuviera a cargo de Vimcorsa "por no tener competencias ni personal para hacerse cargo del mismo", en este momento, la operación de venta del inmueble al Ayuntamiento ha dejado de ser una prioridad. El objetivo en este momento es reanudar la actividad en el Centro de Interpretación de los Patios antes de que acabe el año del Centenario del Concurso.

Trueque 4 fue adquirido en febrero del 2014 por la Empresa Municipal de Vivienda por 259.000 euros y se destinaron 290.000 euros a la rehabilitación y musealización de la casa patio como una de las actuaciones del Plan Turístico de Grandes Ciudades. Dos años después, en julio del 2016, se abría como Centro de Interpretación de los Patios.

El Centro de Interpretación de los Patios, cuyo interior ha sido mantenido desde que se cerró, reabrió al público el pasado lunes para participar fuera de concurso en el certamen de los patios y hasta el momento, casi 1.500 personas han recorrido sus estancias.