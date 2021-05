La Consejería de Salud no ha autorizado las actuaciones previstas en el Festival de Patios de Córdoba 2021, cuya inauguración estaba prevista para esta noche a las 21 horas, con una gala de copla a cargo de varios artistas ganadores del concurso Ciudad de Córdoba de la edición del 2019. Según Miguel Ángel Roldán, presidente de la asociación Amigos de los Patios, propietaria de La Casa de las Campanas donde iba a tener lugar la actuación, Salud informó la semana pasada de que el festival era incompatible con el concurso de patios debido a la situación de crisis sanitaria, ya que en la valoración de riesgos se había visto que no debían coincidir en el mes de mayo.

La programación anunciada, que aún figura en la página web del Ayuntamiento, incluía nueve conciertos desde hoy y hasta el próximo 15 de mayo. Según Roldán, la idea del Ayuntamiento de Córdoba es posponer la celebración del festival al mes de octubre coincidiendo con la apertura extraordinaria de patios prevista con motivo del centenario, en la que participarán los 16 recintos ganadores y, posiblemente, los cinco que han sido excluidos del concurso en el mes de mayo. La suspensión del festival se ha producido pese a que estaba prevista una reducción importante del aforo del Patio de las Campanas.

La asociación Amigos de los Patios ha informado a las personas interesadas en retirar invitaciones que la reserva se podrá habilitar en fechas próximas a octubre, cuando se confirme el cartel definitivo, salvo que la situación sanitaria altere los planes actuales.