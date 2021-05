Un año más, la Fiesta de los Patios de Córdoba parece estar dividida en dos ambientes completamente diferentes. El que se vive en el Alcázar Viejo, marcado por las colas, y el del resto de rutas, donde las visitas son pausadas y el flujo de visitantes mucho más tranquilo. Recién inaugurado el concurso, desde primera hora de la mañana de este lunes, ya había colas en los patios de la calle San Basilio y alrededores. Como guiados por una invisible flauta de Hamelin, muchos de los visitantes que llegan a Córdoba con ganas de conocer los patios de la ciudad, acuden de forma masiva a este barrio, que tiene el atractivo de reunir en cinco calles más de una decena de recintos.

Pero ¿es ese el motivo por el que los turistas se dirigen allí? En la calle Postrera 28, a las 12 de la mañana, una hora después de abrir, ya habían pasado 80 personas procedentes, según la controladora del patio, Ascensión Romero, de distintos puntos de Andalucía, de pueblos e incluso de Madrid. Un grupo de lucentinos jubilados aterrizaron por inercia en la zona. "Hemos empezado por aquí porque hemos dejado el coche en el párking de la Puerta Sevilla y esto es lo que está más cerca", explican, "nos sonaba que aquí había varios, pero no nos esperábamos que este lunes ya hubiera colas". En la puerta de San Basilio 14, una pareja de Antequera coincide en su impresión. "Me ha sorprendido ver tanta gente, teniendo en cuenta que es el primer día, pero es lo que hay", señala Teresa, "está muy bien organizado, si hay que esperar, pues se espera y no pasa nada, nos encanta ver las casas y hablar con la gente de los patios, son encantadores". Todo el mundo asume como algo natural que las colas son parte inherente a la fiesta.

La calle San Basilio es una feria al mediodía. "En el hotel, nos han dicho que los más bonitos están en San Basilio y por eso hemos venido para acá", explica una familia de Málaga. "A nosotros, nos han guiado hacia aquí en el punto de información turística", comenta otra. "Nosotras hemos venido porque en el Google Maps te sale que la asociación de los patios está aquí", señala un grupo de amigas de Granada y Málaga que han pasado el fin de semana en Córdoba: "Somos maestras y mientras la gente de Córdoba se ha ido a la playa, nosotras hemos decidido venir para acá, lástima que el domingo hubiera un montón de monumentos cerrados porque nos habría encantado conocer más cosas", comenta una de ellas.

El punto de información turística, situado frente al Alcázar de los Reyes Cristianos, está cerrado ya a las 13 horas. "No sé si han abierto o no porque llevamos un rato aquí y nada", comenta una familia de Écija, que ha recalado allí en busca de los patios del Alcázar Viejo guiados por otros turistas que venían de allí. Por más que los patios de esta ruta sean bellos, se confirma aquello de ¿Adónde va la gente? Adonde va Vicente. La proximidad de la Mezquita y otros monumentos como Caballerizas o el Alcázar de los Reyes Cristianos hacen que todo esté muy a mano y decante a muchos por esta zona, aunque la mayoría no parece saber muy bien que hay otras opciones. Y menos este año en el que no hay mapas físicos con las rutas y salvo los que tienen alguna de las guías de patios publicadas este año, andan un poco perdidos y van a lo sencillo. "Está el QR, pero no queremos perdernos porque tenemos el tiempo justo antes de comer".

Pese a la espera, el comentario general es de satisfacción. "Hoy no ha hecho calor, así que esperar un rato no te pesa, se hace ameno después de tanto tiempo encerrados sin ver gente, además es una maravilla ver cómo cuidan las plantas, lo bonitas que son las casas y los detalles que vas encontrando en cada una", comentan unas turista de Antequera, "volveremos sin duda".

En la Axerquía Norte, a la misma hora, las entradas y salidas de los patios son mucho más espaciadas, sin colas, con tiempo para charlar con los propietarios y entretenerse mirando las flores. "Nosotros somos de Córdoba y venimos aquí porque sabemos que está tranquilo y los patios son igual de bonitos", comenta un matrimonio de la Magdalena en la puerta de Guzmanas 4. En ese momento, sale Esther, una cordobesa afincada ahora en Barcelona que ha vuelto a su tierra después de años. "Tenéis que saber que mucha gente fuera de aquí está descubriendo Córdoba gracias a los patios, que no la situaban muy bien y que desde que han venido una vez, repiten", comenta orgullosa, "yo tengo amigos de Barcelona esperando a ver si el 9 de mayo pueden viajar para reservar billete". Según su relato, "les gusta la tradición, cómo se decoran los patios, la amabilidad de las familias que los reciben y la gastronomía". Lo único cierto es que todas las zonas tienen encanto y en todas hay patios en los que da gusto perderse.