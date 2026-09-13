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Opinión

Margarita Valenzuela

Córdoba
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No os olvidéis de ellos

Asentamientos en la playa del Trampolín, en Ceuta.

Asentamientos en la playa del Trampolín, en Ceuta. / Marcos Moreno / Europa Press

En Ceuta se está viviendo un episodio que revela a las claras el nivel ético y moral de la sociedad actual. Hay una tragedia humana escondida detrás de un puñado de decisiones que toman quienes no sufren, esos que utilizan las vidas humanas como armas para conseguir propósitos políticos y, principalmente, prebendas económicas. A los migrantes, a todos -los niños y niñas, las mujeres y también los hombres jóvenes, cada cual con su circunstancia y sus intenciones-, les engañan desde el gobierno de su país y desde las mafias que le cobran por llevarles a un paraíso español que no es tal. A Marruecos le viene bien este escenario, se ve que su gente le importa bien poco. En España, mientras tanto, gritamos mucho y hacemos poco.

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