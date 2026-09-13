Opinión | CULTURA
Antonio M. Torralbo Palomares
Cuando se cierra una librería
Este mes cierra sus puertas «El Reino de Agartha». Cuando una librería cierra sus puertas, una bandera se arría en algún lugar de un mundo imaginario y feliz. Córdoba pierde otra librería. Perdió un día la biblioteca califal de Alhaken II -según algunos, la segunda más importante después de la de Alejandría, con casi medio millón de volúmenes- y desde entonces Córdoba va lentamente desangrándose literariamente hasta culminar en la exhausta situación recogida en aquella coplilla del XIX:
«Córdoba ciudad bravía,/
entre antiguas y modernas/
cuenta más de mil tabernas/
y una sola librería»
El Reino de Agartha no es, ciertamente, una librería potente y rutilante. Es un establecimiento recoleto y tranquilo. Cuando uno baja la populosa Claudio Marcelo y se separa para adentrarse en el silencio de la librería, uno sale de una ciudad crepitante y moderna para pasar al plano dimensional de una especie de mágica y reposada casa de muñecas. Baúles, mapas, figuras pequeñas de terracota, libros...un escenario que enmarca y arropa, ensalza y define ese maravilloso mundo de libros alineados que como atisbaba Borges, cerrados sólo son un volumen, una cosa real y tangible, pero una vez abiertos e interconectados con el lector, son una puerta al milagro.
En ese ámbito nos recibe Maribel, menuda y risueña, que regenta el local. Ha tenido que luchar duro para mantener a flote su establecimiento en una ciudad donde hay muchas más posibilidades de viabilidad para establecimientos hoteleros y apartamentos turísticos, restaurantes y tabernas -y vuelta al siglo XIX- que para establecimientos culturales. Después de batallar y hacer números. Volver a hacer números y luchar, Maribel no tiene más remedio que capitular ante la evidencia de la derrota.
Para finales de este mes, con el equinoccio de otoño, se cerrará otro verano y un otoño nuevo se abrirá camino. También se cerrará una librería en Córdoba y se despejará un panorama más huérfano culturalmente en nuestra ciudad. Y una desolada bandera se arriará en un mundo imaginario y feliz.
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