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Opinión | Carta ilustrada

Antonio de la Fuente

Córdoba
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Todo vuelve a empezar

Inicio del curso escolar en el colegio de educación infantil y primaria CEIP Pintor Laxeiro de Vigo. Vuelta al cole 2025. Regreso a las aulas

Inicio del curso escolar en el colegio de educación infantil y primaria CEIP Pintor Laxeiro de Vigo. Vuelta al cole 2025. Regreso a las aulas / Marta G. Brea

Septiembre es el mes en el que todo vuelve a empezar. La sensación es mucho más poderosa que el 1 de enero, que es un mandato del calendario después de un parón festivo que, sinceramente, distorsiona la realidad y sumerge al personal en un estado de felicidad obligada que a menudo supone más inquietud que paz. En septiembre, los jóvenes vuelven a sus tareas académicas. Casi todos en un curso superior al que estudiaron el ejercicio anterior. Todo marcha, o eso parece. Los que tienen la fortuna de desempeñar un trabajo remunerado retornan a la rutina que mantiene económicamente sus hogares. «Se acabó lo bueno», es la frase con que se suele recibir al que terminó sus vacaciones. Es una mentira piadosa, un latiguillo sin sentido real. Lo bueno empieza ahora.

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