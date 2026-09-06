Opinión | Carta ilustrada
Antonio de la Fuente
Todo vuelve a empezar
Septiembre es el mes en el que todo vuelve a empezar. La sensación es mucho más poderosa que el 1 de enero, que es un mandato del calendario después de un parón festivo que, sinceramente, distorsiona la realidad y sumerge al personal en un estado de felicidad obligada que a menudo supone más inquietud que paz. En septiembre, los jóvenes vuelven a sus tareas académicas. Casi todos en un curso superior al que estudiaron el ejercicio anterior. Todo marcha, o eso parece. Los que tienen la fortuna de desempeñar un trabajo remunerado retornan a la rutina que mantiene económicamente sus hogares. «Se acabó lo bueno», es la frase con que se suele recibir al que terminó sus vacaciones. Es una mentira piadosa, un latiguillo sin sentido real. Lo bueno empieza ahora.
- La Vuelta a España 2026 pasa por Córdoba: mapa, recorrido, horarios y todos los pueblos por los que cruzará el pelotón
- La Junta de Andalucía abre de forma extraordinaria el acceso a seis bolsas de trabajo de profesores de secundaria: estas son las especialidades y los requisitos
- Ángel Ortiz comunica a sus compañeros del PSOE su intención de presentarse a las primarias para la Alcaldía de Córdoba
- Rafael Sánchez de Puerta, sobre la venta de Deoleo: 'El Gobierno ha intervenido en operaciones similares, esta podría ser una
- Una persona herida tras ser atropellada por un coche cuando circulaba en patinete por el Vial Norte
- De 'farmear aura' a construir la Sagrada Familia: Córdoba se rinde al mundo de los juegos de mesa
- Un año de Vueling en Córdoba: la aerolínea mantiene la ruta con Barcelona con menos frecuencias en noviembre y una pausa en enero
- El Ayuntamiento de Córdoba pone ya fecha a la adjudicación de las obras del nuevo Pabellón de la Juventud