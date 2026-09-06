Vivir en el Sáhara

Ella, en su infancia, es la tercera de cinco hermanos. Vive en el Sáhara, región que no tiene gobierno efectivo. El mayor de los hermanos tiene quince años, ha sido reclutado por el Frente Polisario.

Vive en casas de adobe, sus pocas pertenencias se limitan a una televisión en la que no llegan las señales de las cadenas. Un móvil que no tiene cobertura, regalado por su padre que trabaja en Sevilla para enviarle dinero a su familia.

Ésta niña viaja a Córdoba en verano. Dos meses con una familia de acogida. Dicho matrimonio tiene una niña de la misma edad pues considera a esta niña intrusa. Le esconde sus juguetes y consola para que no se los coja y los rompa.

La sonrisa de Ella, la niña, lo ilumina todo. Su agradecimiento por todo, sus muestras de afecto, sus ganas de conocer, de comerse el mundo dan una lección de la importancia que se le debe dar a cada cosa. Para ella, el romper una botella de agua sin recibir una paliza a cambio es lo más extraño, por ser uno de sus bienes más preciados y escasos.

Asiste a un colegio donde la disciplina está marcada por los bofetones y castigos. Pero su sonrisa nunca se borra. Vive seis meses con su madre, y otros seis con sus tíos, pues su madre tiene que ir a cuidar a su abuela impedida que vive en Argelia.

Tras su estancia en Córdoba, toda la familia que la ha acompañado, se ha volcado en darle ropa, dinero, para ella y su familia. Bienes que sólo puede recibir a través de una ONG. En los últimos días unas inundaciones la han dejado de nuevo a ella y su familia sin nada, sin casa, y sin ninguno de sus escasos bienes.

Pero su espera no termina aquí, para nada. Sus juguetes no se rompen, no se le estropean, no se les acaban las pilas, no pasan de moda...

Su juguete es la arena.