Opinión | Cartas de los lectores
Rafael Bueno
Córdoba
El cura Perea
Ha fallecido el Cura Perea. Un Cura como Dios manda. Siguió al pie de la letra el Mensaje Evangélico y dedicó su vida y su obra a los más desfavorecidos.
Curioso, porque era del mismo pueblo y de la misma promoción sacerdotal del que fuera cura-banquero presidente de la saqueada Cajasur eclesiástica. La cara y la cruz de la Iglesia. Queda con Dios, amigo Juan.
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