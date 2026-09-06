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Opinión | Cartas de los lectores

Rafael Bueno

Córdoba
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El cura Perea

Ha fallecido el Cura Perea. Un Cura como Dios manda. Siguió al pie de la letra el Mensaje Evangélico y dedicó su vida y su obra a los más desfavorecidos.

Curioso, porque era del mismo pueblo y de la misma promoción sacerdotal del que fuera cura-banquero presidente de la saqueada Cajasur eclesiástica. La cara y la cruz de la Iglesia. Queda con Dios, amigo Juan.

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