Opinión | Cartas de los lectores
Manuel López Tejero
Córdoba
Críspulo, un ser especial
Temprano alzaste el vuelo, como temprano buceabas la madrugada buscando comerte el tiempo con tu caminar pausado y sereno, cabizbaja la mirada. Y así, de la misma forma, te nos has ido.
El barrio ya no será el mismo sin tu imagen singular y ocupando nuestros lugares propios. Por eso, Críspulo, la tierra te será breve. Porque tú volarás a lo más alto, donde más alto no habrá nada más.
Nosotros, tu gente del barrio, te seguiremos viendo con los ojos del corazón, que son otra forma de mirar tu andar pausado y sereno, como corresponde a «un ser especial».
Descansa en paz, amigo, y vuela alto…
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