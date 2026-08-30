Quejas del Campo de la Verdad

Llevamos meses sufriendo robos en viviendas, incluso entran estando el inquilino en su casa durmiendo, y destrozos en nuestros coches, están apareciendo jeringuillas en los arriates, jardines... La situación está llegando ya a ser insostenible. Nuestros hijos, nuestros mayores, están teniendo miedo de salir a la calle por miedo a ser atracados. Otro gran problema es la suciedad, la basura esparcida por las aceras, sacadas de los contenedores (hay pruebas de ello).

El Campo de la Verdad, Sector Sur y Polígono Guadalquivir no deben ser olvidados. Por favor, pedimos que nos escuchen y tomen medidas