Opinión | Carta ilustrada
Carmen Valero
Córdoba
Quejas del Campo de la Verdad
Llevamos meses sufriendo robos en viviendas, incluso entran estando el inquilino en su casa durmiendo, y destrozos en nuestros coches, están apareciendo jeringuillas en los arriates, jardines... La situación está llegando ya a ser insostenible. Nuestros hijos, nuestros mayores, están teniendo miedo de salir a la calle por miedo a ser atracados. Otro gran problema es la suciedad, la basura esparcida por las aceras, sacadas de los contenedores (hay pruebas de ello).
El Campo de la Verdad, Sector Sur y Polígono Guadalquivir no deben ser olvidados. Por favor, pedimos que nos escuchen y tomen medidas
- Mercadona cambia su horario en Andalucía a partir de septiembre: esta es su nueva hora de cierre
- El torero cordobés Cayetano de Julia fallece de manera repentina mientras hacía ejercicio en el parque Cruz Conde
- La Guardia Civil de Córdoba detiene a dos personas por suministrar 'gas de la risa' a jóvenes durante la feria de Trassierra
- El gran malentendido de uno de los monumentos más fotografiados de Córdoba: esta es la verdad que sorprende a los visitantes
- La mortalidad en Córdoba aumenta por las defunciones de mujeres, con enfermedades circulatorias, tumores y respiratorias como principales causas
- La Luna se tiñe de rojo sobre Córdoba: así se ha visto el eclipse lunar de este viernes 28 de agosto
- Manolete, a través de la cámara de Ricardo: las imágenes de una leyenda del toreo en el 79 aniversario de su muerte
- El Córdoba CF buscará ante el Granada igualar un hito que solo ha alcanzado una vez en los últimos 50 años