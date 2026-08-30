Lo importante es Ceuta. No tanto el ático madrileño. Lo importante es la reunión de forma extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional. No las vacaciones de altos cargos. Lo importante son sus silencios. Lo importante son las declaraciones inútiles. Lo importante son las discrepancias entre Defensa e Interior. Lo importante es que el Rey no presidiera el Consejo de Seguridad Nacional, como en anteriores ocasiones, y no pueda ir a Ceuta ya. Lo importante es que hay altos cargos que deberían haber dimitido o cesados hace largo tiempo por sus obras u omisiones, como pasa en Europa. Lo importante es el deficiente ejemplo que da la política española en el extranjero. Lo importante son los toques de atención que está dando la Comisión Europea al gobierno, en inmigración o gastos, por ejemplo. Lo importante es que viene un otoño más que caliente, por muchos relatos que se hagan. Lo importante es que siguen adelante los autos judiciales. Lo importante son las sentencias dictadas. Lo importante es que queda menos de un año para las elecciones generales, salvo follón gordo. Lo importante es que quedan meses para las elecciones municipales y algunas autonómicas. Lo importante son las nacionalidades españolas que se están dando o tramitando. Lo importante es que la televisión pública podría ser más plural. Lo importante es que habría que poner más en primera línea los valores occidentales europeos, frente a otros. Lo importante es la deuda que se acumula. Lo importante es la cuesta de septiembre, ríanse de la de enero. Lo importante es el trabajo, sí el trabajo para todos. Lo importante es la sanidad, la educación, las obras públicas de envergadura o pequeñas, que tanto monta para la vida diaria de los ciudadanos. Lo importante son los transportes, los cauces para las danas, la prevención de incendios, las ayudas para erupciones, terremotos y toda clase de desgracias. Lo importante es el respeto y la educación. Lo importante son los mayores, los jóvenes y las mujeres. Y usted y yo. No las pantallas y los mensajes. Lo importante es hacer el bien y las cosas bien. Lo importante son tantas cuestiones...