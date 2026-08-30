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Opinión | Incendios

Encarnación Pino Cerezo

Córdoba
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La España quemada

El cambio climático es un hecho pese a los negacionistas. Hay personas que por diversos motivos prenden fuego al campo. Este verano pocos kilómetros de terreno español se han salvado de las llamas. En televisión hemos visto trozos grandes de tierra llenos de maleza seca de casi un metro de altura. Es un material que arde con una rapidez enorme ayudado por el viento cambiante que hace que las llamas tomen otra orientación. En España hay 8.132 municipios. En ellos muchas personas tienen parcelas en propiedad. Si cada propietario limpiase su terreno y los ayuntamientos su término municipal, otro gallo nos cantaría. Hay quien dice que eso sería carísimo, pero puestos a pensar, por cuánto han salido los medios para apagarlos, bomberos, ume, carpas, helicópteros, personas desplazadas de sus casas, albergues, alimentación, camas, agua, fuerzas de seguridad... Y lo peor algunas vidas humanas, ganado, animales que habitan el campo, muebles, enseres, y lo peor el sufrimiento de las personas que no saben si perderán lo que han tardado una vida en conseguir?. Aparte nos estamos quedando sin árboles con el riesgo de desertización de la tierra. Los árboles produce oxígeno, atraen las nubes, anidan las aves etc. Los ayuntamientos deberían destinar una partida de dinero cada año para repoblar un trozo de terreno. Los árboles tardan muchos años en crecer para poder dar utilidad. Alguien dijo: los incendios se apagan en invierno y primavera. Pongámonos todos a cuidar nuestros campos y ciudades.

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