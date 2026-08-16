Opinión | Memoria
Julián Pérez Molinero
En recuerdo de don Manuel González Palma
Con el fallecimiento de don Manuel González Palma la diócesis cordobesa pierde a uno de sus más veteranos y respetados presbíteros. Nació en Lucena, en el seno de una familia de admirable linaje jurídico y acreditados servicios al bien común, semillas que hicieron germinar su pasión por la justicia, pero no para ejercerla en el foro sino para ofrecer su vida al servicio del prójimo y del bien común.
Sacerdote de vastísima formación puesta a disposición de la Iglesia y de toda la comunidad a través de su vida de espiritualidad y fecunda labor pedagógica cuyos provechosos frutos alcanzan a muchísimas personas. Quienes hemos tenido el privilegio de tratarlo sabemos de su humildad, su bondad, su exquisito trato y cuánto debemos a su labor sacerdotal de la que tantos fieles nos hemos beneficiado.
Yo, particularmente, daré siempre gracias a Dios por haber recibido el bautismo de manos de don Manuel, pastor rico en méritos y virtudes por las que, sin duda, goza ya de la inefable presencia de Dios ante quien seguirá intercediendo por sus semejantes que, agradecidos, bendecimos su memoria.
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