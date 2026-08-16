Cómo olvidar el eclipse

¿Dónde estabas tú el día del eclipse de Sol? Todos nos haremos la misma pregunta dentro de unos pocos años o muchos. Eso dicen los mensajes de bombardeo que en los últimos días se produjeron en los medios de comunicación y que derivaron en un ejército de ciudadanos armados de gafas especiales para contemplar el hecho histórico: la Luna taparía el Sol durante unos instantes maravillosos. Sí, ya pasó. Guardamos las gafas para otra ocasión -dicen que la habrá- y toca mirar a lo que nadie quiere observar de frente, porque hace daño a la vista y a la humanidad. El fenómeno astronómico apagó la luz unos instantes, pero no ocultó una realidad: España no va nada bien.