Opinión | Carta ilustrada
Juan Castro Díez
Córdoba
Cómo olvidar el eclipse
¿Dónde estabas tú el día del eclipse de Sol? Todos nos haremos la misma pregunta dentro de unos pocos años o muchos. Eso dicen los mensajes de bombardeo que en los últimos días se produjeron en los medios de comunicación y que derivaron en un ejército de ciudadanos armados de gafas especiales para contemplar el hecho histórico: la Luna taparía el Sol durante unos instantes maravillosos. Sí, ya pasó. Guardamos las gafas para otra ocasión -dicen que la habrá- y toca mirar a lo que nadie quiere observar de frente, porque hace daño a la vista y a la humanidad. El fenómeno astronómico apagó la luz unos instantes, pero no ocultó una realidad: España no va nada bien.
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