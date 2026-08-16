Opinión | Tradiciones
Florencio Garrido
En las fiestas patronales, alcohol cero
Las ferias son sinónimo de encuentros, alegría, tradición y convivencia donde, en muchas ocasiones, el alcohol está presente. Pero también debe serlo de responsabilidad y prevención en materia de seguridad vial.
El consumo de alcohol es uno de los principales factores relacionados con los siniestros viales. La concentración de alcohol en la sangre altera las capacidades psicofísicas necesarias para conducir cualquier tipo de vehículo o animal de forma segura: reduce la atención, ralentiza los reflejos y aumenta el tiempo de reacción, entre otros. Estos efectos pueden aparecer con consumos mínimos de alcohol, lo cual puede llegar a generar una falsa sensación de seguridad.
Elegir un conductor que no beba, utilizar un taxi, caminar o planificar con antelación el viaje, son decisiones sencillas que pueden salvar vidas. Los controles preventivos de alcoholemia que realizan la Policía Local y la Guardia Civil, consiguen retirar de la circulación a las personas conductoras que ponen en riesgo su vida y la del resto de usuarios de la vía. Una copa dura unos minutos; sus consecuencias, toda la vida.
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