Opinión | Justicia
Rafael Bueno
Córdoba
A los abogados «cristianos»
No sé si han tenido ustedes conocimiento del libro santo- pornográfico titulado ‘Pasión Mística’, escrito por el Cardenal Víctor Manuel Fernández (Tucho), actual Prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe (antigua Inquisición). No doy detalles aquí del contenido, porque a mí que soy un humanista laico ateo, me da vergüenza lo que dice de sexo entre Santos e incluso con Dios. No imagino lo que pensarán los creyentes de verdad. ¿Vais a denunciar a este Cardenal como hacéis con el resto de mortales por cuestiones insignificantes? ¡Por sus obras los conoceréis!
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