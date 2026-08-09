Opinión | Carta ilustrada
Álvaro Medina Salcedo
Jugando con el fuego
No hay día en el que no se queme un trozo de Córdoba. El campo es un polvorín, saturado de vegetación seca, y cada dos por tres vemos arder pastos. A ese riesgo se suma la irresponsabilidad de quienes creen que el fuego siempre empieza lejos, en terreno ajeno. Mientras tanto, continúan los botellones en las faldas de la sierra y los parajes secos se llenan de basura. Al día siguiente quedan colillas, botellas y restos de cristal como huellas de una noche cualquiera y como aviso de lo cerca que puede estar la tragedia. Porque el problema no es solo el calor ni la sequedad del campo. También son nuestras actitudes. Y si no cambian, llegará un día en que lamentaremos demasiado tarde aquello que hoy todavía podemos evitar.
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