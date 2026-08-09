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Opinión | Carta ilustrada

Álvaro Medina Salcedo

Córdoba
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Jugando con el fuego

Incendio en Cerro Muriano.

Incendio en Cerro Muriano. / Manuel Murillo

No hay día en el que no se queme un trozo de Córdoba. El campo es un polvorín, saturado de vegetación seca, y cada dos por tres vemos arder pastos. A ese riesgo se suma la irresponsabilidad de quienes creen que el fuego siempre empieza lejos, en terreno ajeno. Mientras tanto, continúan los botellones en las faldas de la sierra y los parajes secos se llenan de basura. Al día siguiente quedan colillas, botellas y restos de cristal como huellas de una noche cualquiera y como aviso de lo cerca que puede estar la tragedia. Porque el problema no es solo el calor ni la sequedad del campo. También son nuestras actitudes. Y si no cambian, llegará un día en que lamentaremos demasiado tarde aquello que hoy todavía podemos evitar.

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