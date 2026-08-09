Incidencias en el alta de nuevos abonados al Córdoba CF

Estimado Sr. Fernández Monterrubio:

El Córdoba CF cuenta con una afición de primera división y aspira a consolidarse como un club de referencia. Sin embargo, resulta incomprensible que la gestión de sus canales de comunicación y el proceso de nuevas altas continúe presentando deficiencias que se repiten año tras año, sin que se adopten soluciones eficaces y que nos transportan a la época medieval.

Tras esta reflexión inicial, paso a exponer los hechos. El pasado 24/07/26 a las 9:36 horas contacté telefónicamente con el club para informarme sobre la apertura de las citas presenciales para nuevas altas. Se me indicó que aún no había información publicada en la web oficial, sin advertirme de que la apertura pudiera ser inminente ni se me recomendó permanecer atento. Cuando volví a llamar sobre las 12:00 horas, se me comunicó que todas las citas ya habían sido adjudicadas. De haber recibido una información adecuada en mi primera llamada, habría podido optar a una cita en igualdad de condiciones.

A ello se suma el deficiente funcionamiento de la página web oficial, una incidencia recurrente que impidió a numerosos aficionados acceder al sistema con normalidad. La elevada demanda no puede seguir utilizándose como justificación de un problema conocido que la entidad tiene la obligación de resolver y que genera una importante sensación de indefensión entre los aficionados. Cuando esto ocurre, se deteriora la confianza de quienes quieren formar parte de esta entidad. Sin embargo, la única solución que se me ofreció fue intentar obtener una cita online el 27/07/26, sin ninguna garantía de que la plataforma funcionara correctamente, como así fue.

Por todo ello considero necesario una revisión de sus canales de comunicación, así como el funcionamiento de su plataforma de gestión de citas. Los aficionados merecemos un servicio acorde con la dimensión, la historia y la imagen que representa este club.