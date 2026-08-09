Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Entrada viviendaIsma Ruiz Córdoba CFEclipse en CórdobaVerbena de las PeñasIncendio HornachuelosTurismo activoIncendio en la MezquitaPueblo más grande que ParísVerano famosos CórdobaAfición CCFSímbolo de MontillaVencejosCreta
instagramlinkedin

Opinión | CÓRDOBA CF

Cristóbal Corredor

CÓRDOBA
Añádenos en Google

Incidencias en el alta de nuevos abonados al Córdoba CF

Estimado Sr. Fernández Monterrubio:

El Córdoba CF cuenta con una afición de primera división y aspira a consolidarse como un club de referencia. Sin embargo, resulta incomprensible que la gestión de sus canales de comunicación y el proceso de nuevas altas continúe presentando deficiencias que se repiten año tras año, sin que se adopten soluciones eficaces y que nos transportan a la época medieval.

Tras esta reflexión inicial, paso a exponer los hechos. El pasado 24/07/26 a las 9:36 horas contacté telefónicamente con el club para informarme sobre la apertura de las citas presenciales para nuevas altas. Se me indicó que aún no había información publicada en la web oficial, sin advertirme de que la apertura pudiera ser inminente ni se me recomendó permanecer atento. Cuando volví a llamar sobre las 12:00 horas, se me comunicó que todas las citas ya habían sido adjudicadas. De haber recibido una información adecuada en mi primera llamada, habría podido optar a una cita en igualdad de condiciones.

A ello se suma el deficiente funcionamiento de la página web oficial, una incidencia recurrente que impidió a numerosos aficionados acceder al sistema con normalidad. La elevada demanda no puede seguir utilizándose como justificación de un problema conocido que la entidad tiene la obligación de resolver y que genera una importante sensación de indefensión entre los aficionados. Cuando esto ocurre, se deteriora la confianza de quienes quieren formar parte de esta entidad. Sin embargo, la única solución que se me ofreció fue intentar obtener una cita online el 27/07/26, sin ninguna garantía de que la plataforma funcionara correctamente, como así fue.

Por todo ello considero necesario una revisión de sus canales de comunicación, así como el funcionamiento de su plataforma de gestión de citas. Los aficionados merecemos un servicio acorde con la dimensión, la historia y la imagen que representa este club.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El pueblo cordobés que es 9 veces más grande que París: tiene 4.400 vecinos y una naturaleza intacta
  2. Trece detenidos en Córdoba y otras tres provincias por defraudar 11,9 millones de euros en IVA de bebidas
  3. El conductor del coche implicado en el accidente mortal de Montalbán, detenido tras dar positivo en alcohol y cocaína
  4. El eclipse llegará a su máximo del 96% en Córdoba a las 20.36 horas del próximo miércoles
  5. El Córdoba CF y su dilema con Víctor Sánchez: oportunidad en Segunda o cesión puntera
  6. Muere un joven de La Rambla y otras dos personas resultan heridas en un accidente de tráfico en Montalbán de Córdoba
  7. La Junta de Andalucía destina 452.768 euros para contratar de forma indefinida a participantes del programa EPES en Córdoba
  8. Los fallecidos en Córdoba el viernes 7 de agosto

España se prepara para el eclipse solar: así será el dispositivo en cuatro puntos de la franja de totalidad

España se prepara para el eclipse solar: así será el dispositivo en cuatro puntos de la franja de totalidad

El este de China se encuentra en alerta máxima ante la llegada del tifón Dolphin

El este de China se encuentra en alerta máxima ante la llegada del tifón Dolphin

El artista cordobés Rafa del Calli se lleva la Lámpara Minera del Festival del cante de las Minas

El artista cordobés Rafa del Calli se lleva la Lámpara Minera del Festival del cante de las Minas

Cuatro personas mueren tras estrellarse un helicóptero en área boscosa de Río de Janeiro

Cuatro personas mueren tras estrellarse un helicóptero en área boscosa de Río de Janeiro

Las mejores hamburguesas de Andalucía llevan el sello ‘made in’ Córdoba: descubre las recetas y dónde puedes comerlas

Las mejores hamburguesas de Andalucía llevan el sello ‘made in’ Córdoba: descubre las recetas y dónde puedes comerlas

Irán plantea sus condiciones para reabrir Ormuz: levantamiento de sanciones, liberación de activos congelados y fin a la guerra contra Teherán y sus aliados

Irán plantea sus condiciones para reabrir Ormuz: levantamiento de sanciones, liberación de activos congelados y fin a la guerra contra Teherán y sus aliados

Córdoba sigue en el epicentro del calor: la Aemet prevé hasta 40 grados tras un sábado con cuatro puntos en el ‘top 10’

Córdoba sigue en el epicentro del calor: la Aemet prevé hasta 40 grados tras un sábado con cuatro puntos en el ‘top 10’

Nagasaki pide abolir las armas nucleares en el 81 aniversario de la bomba atómica

Nagasaki pide abolir las armas nucleares en el 81 aniversario de la bomba atómica
Tracking Pixel Contents