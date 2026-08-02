Opinión | Cartas de los lectores
Antonio Alaminos López
Riegos democráticos
En España la democracia está en un periodo de contingencia nunca antes visto. Lo dicen políticos moderados de todas las tendencias, ante el auge de la demagogia, ya que parece que no hay puentes entre los distintos partidos y que el clima de crispación y polarización puede tener consecuencias muy negativas para las próximas generaciones, solamente a base de levantar muros. Hay que creer en la democracia siempre y no solo cuando gana, o lleva el relato, el partido al que se apoya. Hay que dignificar más la política, siendo respetuosos con los adversarios políticos y debatiendo sobre proyectos; y no recurriendo constantemente a difundir descalificaciones.
Dos días de apoyos con la emergencia medioambiental de los fuegos y enseguida vuelta al preocupante actual ambiente de crispación de la política en España, donde las descalificaciones se han convertido en norma. La polarización no construye nada, al contrario, destruye la convivencia. Cuanto más se tarde en revertir esta dinámica, peor. Porque, además, se viven mayores momentos de parálisis y bloqueo político. Una ayuda podría ser mejorar la ley electoral. Y dar la voz a la ciudadanía, tras tantas sentencias y diligencias policiales y judiciales. Sería un suavizante para la situación, siempre que se acepten las reglas del juego de la concordia y no del mero activar los medios y las calles. Y ahora vacaciones políticas, ¿para olvidar?
- Un camión vuelve a arder en la N-432 entre Córdoba y Cerro Muriano y provoca un incendio de pasto
- Un adolescente cordobés lleva casi tres meses ingresado por un trastorno neurológico que cambió su vida: 'Queremos que vuelva a ser feliz
- Elche CF-Córdoba CF, en directo | El conjunto ilicitano empata el encuentro
- Los bomberos de Córdoba rescatan a un senderista deshidratado en plena ola de calor en el mirador de Las Ermitas
- Medios terrestres y aéreos del Infoca en Córdoba luchan contra el fuego en un nuevo incendio forestal en Cerro Muriano
- Álvaro Larrosa, joyero y diseñador del logo: 'Con la IGP tendremos más prestigio y podremos mostrar una tradición real de Córdoba
- Córdoba cuenta ya con nuevos delegados territoriales de la Junta de Andalucía: estos son los nombramientos
- Muere un hombre mientras se bañaba en la piscina municipal de la localidad cordobesa de La Rambla