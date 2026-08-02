En mis 42 años como maestra enseñé a mis alumnos de 6 años a saber comportarse, les decía: los gatos arañan, los perros muerden y los burros dan coces, pero los humanos debemos entendernos con las palabras. Lo que pasó en el último partido para acceder al campeonato del mundo fue bochornoso. Argentina salió al campo pensando acobardar a la española, dando patadas, empujones y trabando las piernas. Lo que más me sorprendió fue la inactividad del árbitro haciendo no ver nada. Nuestro equipo, con fantásticos jugadores y un entrenador que sabe llevarlos a la victoria, no dejó un momento de tener el dominio del balón y pocas veces pudieron acercarse a la portería española. El colmo de no saber perder, es cuando dicen que el árbitro estaba comprado. ¿No será al revés? Pienso y dudo cómo habrán conseguido las tres estrellas que lucen en sus camisetas. Mis felicitaciones llenas de orgullo y agradecimiento a los valores que dejaron nuestros jugadores en el campo. Igualmente a su entrenador que supo llevarlos a la victoria. Dieron una lección de juego limpio y saber ganar sin trampas. Enhorabuena, campeones.