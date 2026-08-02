Basuras en Córdoba

Vuelve a repetirse la historia en la avenida de Cádiz. Y es que muy cerca de un restaurante de comida basura, los contenedores vomitan, se ve que las salsas y calorías no les sientan bien a estos contenedores. Sé que Sadeco está haciendo el esfuerzo por mejorar la suciedad de la cuidad pero quizás sea necesario que los incívicos tomen nota y se comporten.

Sería buena idea que el restaurante sacara la basura minutos antes de que pase el camión para evitar estos actos. Quizás más presencia policial en el barrio, en fin. La historia interminable.