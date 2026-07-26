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Opinión | Carta ilustrada

María Luisa Vignote

CÓRDOBA
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Riesgo de incendio en El Patriarca

El Patriarca

El Patriarca / CÓRDOBA

Al año del incendio en el parque natural del Patriarca, volvemos a rememorarlo al ver el cúmulo de restos de poda de algunos vecinos irresponsables, como los que han dejado alrededor de los últimos contenedores de la carretera de las Ermitas. Aún peor los matorrales secos a todo lo largo hasta la Cuesta del Reventón.

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