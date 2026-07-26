Opinión | Carta ilustrada
María Luisa Vignote
CÓRDOBA
Riesgo de incendio en El Patriarca
Al año del incendio en el parque natural del Patriarca, volvemos a rememorarlo al ver el cúmulo de restos de poda de algunos vecinos irresponsables, como los que han dejado alrededor de los últimos contenedores de la carretera de las Ermitas. Aún peor los matorrales secos a todo lo largo hasta la Cuesta del Reventón.
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