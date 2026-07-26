Opinión | Política
Antonio Alaminos López
Campamentos de verano también para algunos políticos
Los hay en la naturaleza. Los hay urbanos, deportivos y escolares. Campamentos y colonias de verano que vienen a solucionar el tema familiar de compaginar a los jóvenes con el trabajo de los padres. En todos se convive, se socializa, se hacen amistades, se aprende experimentalmente y se divierten. Pero este año convendría que participaran algunos cargos institucionales de índole política, con sus investigaciones, imputaciones y sentencias a cuestas. Porque en julio y agosto los campamentos y las colonias constituyen una de las mayores escuelas de ciudadanía donde se involucran desde los más jóvenes, los monitores, las familias y hasta los voluntarios. Se convive en un ambiente de amistad realizando talleres, juegos, rutas, senderismo y técnicas de aire libre que fomentan valores como compartir, respetar a los demás, la solidaridad y la salud en plena naturaleza. Siempre prima mucho la seguridad y han ido acrecentando su importancia en términos económicos y de empleo, tanto en su vertiente educativa, turística y de ocio. Y todo esto les vendría muy bien a algunos políticos. Además de estar muy contentos porque la selección española haya ganado la copa mundial de fútbol. ¡Así que enhorabuena y felices campamentos!
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