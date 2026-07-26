Opinión | Historia
Rafael Bueno
Córdoba
18 de julio y alrededores
A ver si nos enteramos de una puñetera vez que la guerra civil fue una vergüenza para todos, donde todos cometieron crímenes y abusos y donde todos perdimos. Tenemos que enterrar esa vergüenza histórica. Ya está bien de rojos y fachas. Sólo a un poder corrupto y dictatorial le interesa mantener ese enfrentamiento entre el pueblo porque mientras que los ciudadanos se pelean no se preocupan de controlar al poder. ¿Cuándo vamos a dejar de caer en esa trampa? En Alemania e Italia nadie habla de nazismo y de fascismo. Sólo se preocupan del futuro y de que el poder sea el que tema al pueblo y no al contrario.
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