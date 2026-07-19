Opinión | Carta ilustrada
Andrés Gracia
Córdoba
El cinturón verde
A quien disfruta andando y observando la naturaleza, la apertura del cinturón verde ha supuesto un gran descubrimiento de parajes. Sin duda, es un gran logro que hay que agradecer al Ayuntamiento. Cada vez que subo por la cuesta de la Traición y cruzo las dos pasarelas que se han levantado, continuando por las Ermitas y la cuesta del Reventón, compruebo que no hay que ir lejos para entrar con parajes de gran valor. Pero hay que ser consciente de que este disfrute debe ir acompañado de la mayor precaución en tiempos de incendios, y debemos preocuparnos de la conservación del equipamiento que nos hace disfrutar del deporte y el medio ambiente.
- Miles de personas reviven los grandes éxitos del reggaetón clásico en Córdoba
- Córdoba despide a Fernando Jiménez Hernández-Pinzón, el poeta y psicólogo que sanó con la palabra
- Dos detenidos en Córdoba por robar en una vivienda del Campo de la Verdad mientras sus inquilinos dormían
- Córdoba amplía su oferta formativa para trabajar en la BLET: ya hay 164 cursos con casi 2.500 plazas
- Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
- El Estado busca minerales estratégicos en Córdoba y reserva a su favor dos antiguas zonas mineras de Fuente Obejuna y Villanueva del Duque
- Córdoba se prepara para la final del Mundial: todos los cortes de tráfico, calles afectadas y horarios
- El precio de refrescarse en Córdoba: las piscinas comunitarias elevan su coste más de un 7%