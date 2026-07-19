Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Córdoba y la final del MundialLa previa de Rafa BergesArgentinos en CórdobaDónde ver la finalDespedidas de solteroGolpe militarOla de calorVíctimas AdamuzIncendio Puente GenilAparcamientos CórdobaProtesta autoescuelasTrofeo Puertas de CórdobaRiesgo incendiosPolicía Local
instagramlinkedin

Opinión | Carta ilustrada

Andrés Gracia

Córdoba
Añádenos en Google

El cinturón verde

A quien disfruta andando y observando la naturaleza, la apertura del cinturón verde ha supuesto un gran descubrimiento de parajes. Sin duda, es un gran logro que hay que agradecer al Ayuntamiento. Cada vez que subo por la cuesta de la Traición y cruzo las dos pasarelas que se han levantado, continuando por las Ermitas y la cuesta del Reventón, compruebo que no hay que ir lejos para entrar con parajes de gran valor. Pero hay que ser consciente de que este disfrute debe ir acompañado de la mayor precaución en tiempos de incendios, y debemos preocuparnos de la conservación del equipamiento que nos hace disfrutar del deporte y el medio ambiente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents