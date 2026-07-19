El cinturón verde

A quien disfruta andando y observando la naturaleza, la apertura del cinturón verde ha supuesto un gran descubrimiento de parajes. Sin duda, es un gran logro que hay que agradecer al Ayuntamiento. Cada vez que subo por la cuesta de la Traición y cruzo las dos pasarelas que se han levantado, continuando por las Ermitas y la cuesta del Reventón, compruebo que no hay que ir lejos para entrar con parajes de gran valor. Pero hay que ser consciente de que este disfrute debe ir acompañado de la mayor precaución en tiempos de incendios, y debemos preocuparnos de la conservación del equipamiento que nos hace disfrutar del deporte y el medio ambiente.