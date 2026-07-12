Una rotonda en Montemayor

Un semáforo, un stop y una línea discontinua... podría ser el título de una película, quizás de Almódovar (por cierto, he visitado su pueblo de nacimiento y es precioso) pero no, son algunos de los medios que encuentro a mi alcance para acceder a Montemayor viniendo por la carretera N-331 desde Fernán Núñez. La primera opción, semáforo, y reconozco que le tengo bastante cariño, porque normalmente cuando me para por estar en rojo al acceder a Montemayor me acuerdo de casi toda su familia, más si cabe cuando no pasa nadie por la susodicha carretera, ...¡Ojo no cruzar en rojo nunca...!. La segunda opción, es irme al stop que hay pasando el hotel y cruzar dignamente (quizás con mayor presteza) y si no, en tercera opción, irme al cruce con la carretera de La Rambla... esta última posibilidad reconozco que me da mucha más pereza. Pero lo que más me gusta es tomar la nueva rotonda (a estrenar, casi impoluta, inmaculada, que diría yo), con su círculo perfecto de líneas blancas y brillantes (que de noche parece que se iluminan) y en cuyo centro podemos observar una pequeña estatua de un reloj que marca el tiempo que llevamos esperando que alguna administración (municipal, provincial, autonómica, nacional, europea o incluso mundial) se dé cuenta de que mi pueblo se merece, más pronto que tarde... una rotonda.