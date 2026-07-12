Problemas en una urbanización de Córdoba

Me pongo en contacto con ustedes en representación de varios vecinos de la promoción de viviendas del Residencial Alma de Córdoba (promotora Level) para trasladarles una situación que está afectando a numerosas familias y que, hasta la fecha, sigue sin resolverse.

Desde las primeras escrituraciones a fecha de 12 de mayo, han transcurrido casi dos meses y los propietarios seguimos sin poder contratar el suministro eléctrico definitivo de nuestras viviendas debido a requerimientos de la empresa distribuidora que, según se nos ha informado, deben ser atendidos por la promotora. Durante todo este tiempo estamos dependiendo de un suministro provisional de obra, lo que está provocando importantes problemas en nuestro día a día. En los últimos días se han producido varios cortes de electricidad que han dejado sin suministro a las viviendas y han llegado incluso a bloquear la salida de vehículos del garaje al dejar de funcionar la puerta automática.

La situación resulta especialmente preocupante en plena ola de calor, ya que muchas familias no pueden utilizar con normalidad el aire acondicionado ni tienen la tranquilidad de contar con un suministro estable. Entre los residentes hay familias con niños pequeños y personas que necesitan unas condiciones mínimas de habitabilidad.

Los vecinos hemos solicitado información y una reunión para conocer el estado del expediente y los plazos previstos para la solución del problema, pero la situación continúa sin resolverse. Nuestro único objetivo es que se dé visibilidad a este problema para que las partes implicadas agilicen una solución que permita a los propietarios disponer, cuanto antes, del suministro eléctrico definitivo.