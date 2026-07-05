El PSOE hiberna

Llevo un tiempo observando cómo el PSOE parece estar hibernando. Como los osos en su osera, espera que pase su mal momento político, marcado por los escándalos y los casos de corrupción que afectan a personas de su entorno e, incluso, a familiares del propio presidente, para volver a ser lo que fue en otros tiempos.

Pero no solo parece hibernar el presidente del Gobierno; también lo hacen muchos dirigentes y simpatizantes de su partido. Nadie parece atreverse a llevar la contraria al líder, por temor a quedar apartado. Por eso, casi todo el mundo guarda silencio y solo, de vez en cuando, se escucha alguna voz discordante, a la que apenas se presta atención.

Así interpreto lo ocurrido el otro día en el Congreso, cuando una mayoría de la Cámara aprobó una iniciativa para instar a Pedro Sánchez a someterse a una cuestión de confianza. A pesar del resultado adverso, tanto el presidente como los diputados socialistas aplaudían con entusiasmo, como si hubieran obtenido una gran victoria.

Algo debe de estar ocurriendo en ese partido. Lo que más me llama la atención no es solo la actitud del presidente, sino la de todo el grupo parlamentario. Resulta difícil de entender que, tras una derrota política, la respuesta sea una ovación cerrada. Es posible que tenga una explicación desde el punto de vista de la disciplina interna, pero al ciudadano corriente le cuesta comprender una reacción semejante.