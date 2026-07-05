El mundo de Feijóo y su inglés en diferido

Feijóo vive en un bucle: iba a abrir el libro de inglés y, ¡pam!, elecciones y adiós al «to be». Aunque si no culpa a las urnas, culpa a la escuela rural. Se jactó de ello en un programa, y la gente le aplaudió.

Atribuir su monolingüismo a su infancia es ridículo tras décadas en la élite y con recursos para resucitar a Shakespeare como profesor particular.

Esa escuela debió tener un plan de estudios letal, culpable de sus despropósitos. Así se explica que ignore qué es la Triple A, crea que 2x10 son 22, confunda prima de riesgo con interés, sitúe Badajoz en Andalucía, confunda Baleares con Canarias, ponga el Mediterráneo en Huelva o confunda Valencia con Barcelona. El trauma campestre le hace creer que Orwell escribió ‘1984’ en ese año, confundir los Goya con los Óscar, islamismo con yihadismo o ignorar cómo se compone el Senado. También cree que las naranjas cuestan 12 céntimos, confunde galerna con caverna, promete 22 millones de afiliados a la SS -¿frenará el crecimiento?- o dice que las pupilas se dilatan con la luz. El drama le hace decir que en Galicia se habla español y castellano, ignorar que Picasso es malagueño, inventar Poemas Galegos (sic) de Rosalía y confundir a Machado con Ismael Serrano.

No se corte, señor Feijóo, y diga que en realidad usted no habla inglés «porque no quiere».