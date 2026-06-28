Las personas del colectivo LGTBQ+ no enfrentamos únicamente la discriminación por quién eres o por a quién amas. Compartimos el haber crecido entre jaulas invisibles.

Jaulas que están en el trabajo, en la familia, en los colegios, en los códigos sociales, en la forma en la que vistes, hablas o te comportas. En los pueblos donde esconderte parece la única manera de (sobre)vivir. En las miradas, los comentarios, los silencios y los juicios, incluso cuando nadie te los dice en voz alta.

Está en las puertas que se cierran. En las oportunidades que se pierden o que te haces tú a ti mismo perder por miedo. Miedo. El miedo a perder a tu familia, sobre todo a tus mayores, a perder tu trabajo o a las personas que quieres. Miedo en los lugares donde no te sientes seguro. En el miedo a que te hagan daño en cualquiera de sus formas.

Está en el bullying, en los traumas que deja y que cuesta tanto reparar, en los duelos por las personas que pierdes por el camino y por la versión de ti mismo que nunca te permitieron ser.

Está en todas las veces que ocultas quién eres para protegerte. En las oportunidades que dejas pasar. En las heridas que intentas anestesiar como puedes, a veces con sexo, a veces con fiesta, porque sobrevivir también adopta formas imperfectas.

Ojalá la sociedad no nos hiciera sufrir tanto por ser quienes somos.

Ojalá vivir no implicara cargar con tantas jaulas.

Solo luchamos para poder ser nosotros mismos. Siempre. Sin miedo. Sin pedir permiso. Sin sentir que tenemos que hacernos más pequeños para que otros estén más cómodos.

Solo queremos ser dueños de nuestro camino y que nuestra vida nos pertenezca.

Hoy, a ti que me estás leyendo y que vas a salir a celebrar la libertad, te deseo que encuentres el valor para romper las jaulas que no te dejan ser quien eres. No solo esta semana, porque vivir orgulloso de quien eres no es algo que deba hacerse un día o una semana, sino todos los días del año.

Porque nosotros nunca más vamos a tener miedo, y mucho menos vamos a tener vergüenza.