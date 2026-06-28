Opinión | Carta ilustrada
Servando Jiménez
Hermana Venezuela
La desgracia se ha cebado con Venezuela, un país hermano que lleva largos años padeciendo todo tipo de calamidades, producto del peculiar tipo de gobernanza que lastra su progreso y una crisis económica endémica y selectiva, puesto que afecta de modo dramático a las clases más populares y beneficia a unas élites autóctonas y del extranjero que saben parasitar para su beneficio. Ahora ha sido una cadena de terremotos. Un fenómeno natural ha devastado Caracas, la capital del país, y ha sumido a todo el país en un clima de angustia y terror. Las pérdidas humanas son cuantiosas y se podría superar el millar de fallecidos; los heridos se cuentan por miles. Venezuela sufre como nunca y merece la ayuda y la solidaridad de todo el mundo.
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