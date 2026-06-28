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Opinión | Seguridad

Alberto Álvarez Pérez

Sevilla

España en la OTAN

Por el mundo existen innumerables frentes bélicos, los cuales nos deben llevar a una seria reflexión. La existencia de bloques políticos y estatales contrapuestos es una realidad que no se puede ignorar a la hora de determinar la política exterior de una potencia media como la nuestra. Partiendo desde la izquierda de nuestro país gritan insistentemente cerrar las bases militares y romper relaciones con la OTAN. El no alineamiento resulta utópico. En el caso de nuestra patria tendría un grave efecto de desestabilización de todas las estrategia occidental, con repercusiones que serían sensibles en nuestro país, que no puede pretender posiciones tercermundistas ni mantenerse al margen en el caso de que se produjese un conflicto en el área Atlántica. La pertenencia a la OTAN ofrece una protección frente a aquellas acciones externas y sirve como garantía de seguridad.

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