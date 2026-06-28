Opinión | Sociedad
Rafael Ayala Marín
Detalles para la normalización
Las personas con diversidad funcional siempre nos hemos ganado un puesto en la sociedad a base de nuestra lucha y esfuerzo diario, aceptándonos esta con el transcurrir del tiempo.
Sin embargo, todavía quedan pequeños detalles por pulir. Por ejemplo. Por el hecho de ser discapacitada no significa que vayamos a tener privilegios o más derechos que nadie. Lo puntualizo, pues hace unos días, guardando cola en el Potro para sacar una entrada, los asistentes me cedieron amablemente los primeros puestos para no esperar cola, habiendo gente que había llegado antes que un servidor.
Eso significa discriminación positiva. ¡No, amigos: no! Los discapacitados también sabemos esperar y guardar cola, como todo el mundo.
Si apostamos por la normalización, vamos a llevarla a la práctica de verdad y que no se quede en pura teoría, como en ocasiones ocurre.
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