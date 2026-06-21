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Opinión | Seguridad

Rafael Bueno

¿Quién protege a la Guardia Civil?

Ya estamos viendo los ataques que por parte del poder está sufriendo la Guardia Civil por cumplir con su obligación de perseguir el delito, venga de donde venga. Pero ahora, y quizás desgraciadamente no sea lo último, se han publicado unas notas manuscritas de la agenda de la «fontanera del PSOE» en la que habla abiertamente de contenedores de cocaína. ¡Qué horror! Recordemos la falta de medios y de autoridad impuesta a la Guardia Civil y cómo fue disuelta sin explicación convincente alguna, la unidad de élite OCON-Sur, que tanto éxito cosechó en su lucha contra el narco en el Campo de Gibraltar. Evidente pensar lo que todos estamos pensando ¿no? Me pregunto quién protege a esta Guardia Civil de ahora que con grave riesgo de sus propias vidas nos protege a los ciudadanos. ¿Está por ahí el Jefe del Estado u otro Poder con la autoridad y honradez suficiente para hacer lo que debe? O tenemos que tirarnos los ciudadanos a la calle. Porque así evidentemente, no podemos seguir.

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