¿Y qué hacemos con los niños?

Termina el colegio, llega el verano... y los niños vuelven a casa. Para quedarse. Ahí está el quid de la cuestión. La rutina de los padres sigue sin cambios -quienes más suerte tienen podrán «disfrutar» de un mes sin acudir al puesto de trabajo- mientras que la de los miembros referenciales de la familia, aquellos cuya agenda condiciona la del resto, abren un periodo de casi tres meses sin más obligación que llenar su tiempo de ocio.

En Córdoba no se hace fácil vivir bajo el peso de los cuarenta y tantos grados cada día, sobrellevando las jornadas laborales y pensando que, al llegar a casa, esperan los niños ansiosos de su cuota de diversión. Feliz tiempo de encuentro a todos.