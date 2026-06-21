Opinión | Carta ilustrada
Fernanda Castillo
Córdoba
¿Y qué hacemos con los niños?
Termina el colegio, llega el verano... y los niños vuelven a casa. Para quedarse. Ahí está el quid de la cuestión. La rutina de los padres sigue sin cambios -quienes más suerte tienen podrán «disfrutar» de un mes sin acudir al puesto de trabajo- mientras que la de los miembros referenciales de la familia, aquellos cuya agenda condiciona la del resto, abren un periodo de casi tres meses sin más obligación que llenar su tiempo de ocio.
En Córdoba no se hace fácil vivir bajo el peso de los cuarenta y tantos grados cada día, sobrellevando las jornadas laborales y pensando que, al llegar a casa, esperan los niños ansiosos de su cuota de diversión. Feliz tiempo de encuentro a todos.
- «El negocio estaba acabando con nuestra salud»: cierra la panadería San Francisco tras 53 años en el barrio de San Andrés de Córdoba
- Se pelea en un kebab de Córdoba y agrede a los policías que le detienen: 'Tú estás muerto, no tenías que haberme mirado
- Noche Blanca del Flamenco 2026: Córdoba sonará a Fosforito en una noche rendida al arte jondo
- Volar desde Córdoba este verano: más de 11.200 plazas, dos rutas activas y medio mundo a una escala
- La piscina natural más grande de Europa está a 2 horas de Córdoba: cine flotante y agua de montaña en la 'Bañera de los Dioses'
- Antonio Amil, dueño de Fuenseca, Delicias y Olimpia: 'Si el Ayuntamiento tiene interés, puede regular los cines de verano en Córdoba
- El primer tsunami de calor se instala en Córdoba: aviso naranja de la Aemet, noches tropicales y máxima de 45 grados este día
- La actriz cordobesa Susana Córdoba dará vida a Rocío Jurado en el biopic que ya se rueda en Chipiona
Pablo Muñoz, Silbon Formación: «Estamos contribuyendo a la inserción laboral de nuestros estudiantes»
Ofrecido por Silbon Formación
Campus Córdoba, el modelo de formación innovador que cuenta con una gran oferta de prácticas para sus alumnos
Ofrecido por Campus Córdoba
Formación que abre puertas: la inserción laboral real del Centro de FP Cruz Roja Córdoba alcanza el 95 %
Ofrecido por Centro de Formación Profesional Cruz Roja Córdoba
Aulas transformadas en espacios reales de trabajo: así es la formación práctica que impulsa iLERNA Córdoba
Ofrecido por iLERNA Córdoba
Salvador de Córdoba, el camino hacia el futuro profesional sanitario
Ofrecido por Salvador de Córdoba