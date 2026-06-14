Opinión | Política
Alberto Álvarez
Decir la verdad
Muchos políticos parecen que tienen como norma mentir, a decir que «no he mentido, he cambiado de opinión». Ciertamente los políticos son el reflejo de la sociedad. Y sin lugar a duda esta sentencia representa muy bien el gran mal de España. En nuestro país, actualmente, no conceden ningún valor a la palabra dada, un compromiso se puede romper de un día para otro. Las creencias y convicciones cambian según el interés y se proclama a los cuatro vientos que no existe la verdad, que todo es relativo. Cuando un ser humano no tiene certezas, anda perdido; es incapaz de distinguir el bien del mal, de permanecer firme en sus creencias. Por eso deja de lado el compromiso y la responsabilidad con el deber adquirido. Y sin embargo esto es lo que transforma una sociedad de arriba abajo. Y el perfil del típico mentiroso lo tenemos en Pedro Sánchez, que miente por costumbre. Hoy el mundo necesita de testimonios, y también de compromisos. Debemos permanecer fieles a la verdad y comprometernos con ella. Es una reflexión para los políticos, sobre todo los nuestros, que en su mayoría no dicen jamás la verdad.
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