El ahora es herida y cicatriz, talladas por y con mucho dolor. Es el espejo vacío que busca identidades, que disfraza y dibuja la sangre caliente. La vida es una lucha constante y continua, un préstamo, un traje sin medida, donde la muerte paga con un cheque al portador.

El tiempo que fue suyo, pasajero e incierto ha derrocado a la esperanza gastada, pensativa, que lentamente se desviste, soltándole la mano a Cristina, permitiendo que Caronte lleve a cabo su viaje y la conduzca a la otra orilla. La enfermedad que injustamente se la ha llevado, con premeditación, alevosía e intencionalidad coincide en nombre con el de un signo del zodiaco y con el de un Trópico.

Ella rebosaba juventud e ilusión, este es mi humilde homenaje para con su familia, sobre todo: padres, hijo, marido. Concienciar de la importancia de la investigación.

Los latidos comenzaron su mudanza para anestesiar y abrir la luna con vistas al vacío. Las triunfantes y encendidas amapolas prenden el incendio sobre la orfandad del naufragio encriptado en el recuerdo que lucha contrarreloj. Sobre el acantilado de la piel de la memoria. Los silencios destilados sueltan las bridas y enlazan los marchitados e incompletos pétalos del pasado que es desalojado con prisas.

«ELLA» anida bajo la hendidura de la ausencia que viaja sin equipaje. No le ves las costuras, se sitúa al margen del futuro, impone y trenza la soledad. «ELLA» ha asumido la tutela del alma desnuda de Cristina, haciéndole una llamada a cobro revertido.