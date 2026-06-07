La politización de la educación

¿Cómo puede sostenerse la idea de una educación ajena a lo político? ¿Cómo se puede pedir que la educación no esté politizada cuando el acceso y la continuidad en los estudios dependen de becas y recursos públicos? ¿Cuando más de la mitad de la juventud afronta problemas de salud mental condicionados por decisiones políticas? ¿Cuando su futuro está ligado al mercado laboral, a salarios dignos y al acceso a la vivienda?

¿Cómo se puede pedir neutralidad cuando persisten discursos que niegan la violencia de género, o cuando parte del alumnado sufre racismo alentado desde espacios de representación política? ¿Cuando la calidad de la enseñanza depende de la inversión pública? ¿Cuando la precariedad y la desigualdad condicionan directamente el aprendizaje?

¿Cómo afirmar que la educación debe ser neutral cuando la única forma de transformar esta realidad es comprenderla, analizar sus desigualdades y adquirir herramientas para cambiarla?