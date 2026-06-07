La PAU y otras pruebas

Cada vez que veo a esos miles de jóvenes convertidos en auténticas mareas humanas que acuden a determinados exámenes y oposiciones, con esas caritas rozando el pánico ante la incertidumbre de sus resultados, después de haberse gastado los codos estudiando y sus padres sacrificándose; y me acuerdo de algunos impresentables políticos que no han hecho nada en su puñetera vida ni han pasado prueba alguna, viviendo como Dioses y gozando de unos privilegios indecentes; me dan ganas de tirarme a la calle y hacer una locura. O a lo peor la mayor locura la estamos haciendo mirando a otro lado sin afrontar el problema.

Lo cierto es que les hemos robado el futuro a los jóvenes, que incluso aprobando y encontrando trabajo, que ya es una lotería; no podrán vivir nunca como sus padres y sus abuelos.