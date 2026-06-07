Los oasis de Córdoba

Han abierto las piscinas. Ya es verano en Córdoba. La apertura de estos oasis en medio de la canícula estival no es un lujo, sino toda una necesidad para decenas de miles de personas que pasan los meses del calor -que en Córdoba son muchos, la verdad- de su casa al trabajo y del trabajo a su casa. Y, si pueden, sacan un rato para darse un chapuzón en alguna de las piscinas públicas o privadas. Ya se sabe: quien tiene un amigo, tiene un tesoro. Y si ese amigo tiene una piscina... pues qué más queremos. Los cordobeses ya tienen su atuendo preparado: bañadores y crema. No hace falta mucho más. El agua nos hace iguales porque el calor es democrático y no hace distinción de clases.