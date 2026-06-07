Opinión | Religión
Rafael Ayala Marín
Nueva visita del Papa
Un año más, España recibe la visita del Santo Pontífice. Más allá de la parafernalia y la organización que conlleva, en realidad, es un honor recibir a León XIV, pero lo importante y lo que debería de calar es en el corazón de cada español, sobre todo, a nivel público e institucional. Todos sabemos lo enrarecido que está el panorama en el clima político y en el de los medios de comunicación, con confrontaciones a diario entre unos y otros.
Robert Francis Prevost ha jugado un buen papel (dentro de lo que cabe) en el enfrentamiento bélico entre EE.UU, Israel e Irán, llamándole la atención al mismísimo Donald Trump, aunque bajo mi modesta opinión debería haber hecho aún más, como ponerse de acuerdo con Naciones Unidas para prohibir una guerra ilegal.
Ojala, al mismo tiempo, influya la atención a nuestros dirigentes gubernamentales, haciendo un llamamiento a la calma y al sosiego, para construir un país más en paz y armonía, aunque a decir verdad, dudo mucho que lo pueda hacer, dada la mentalidad tan cerrada de nuestros gobernantes.
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