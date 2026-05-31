¿Hacienda somos todos?

Según para qué, si es para pagar, ciertamente somos todos y no se escapa ninguno, y, a poco que te descuides, te pasan el cargo con intereses de demora.

Otro caso es que tengas pendiente de cobrar a la Agencia Tributaria algún dinero, como pueda ser que te haya salido a devolver la Liquidación anual, también llamada Declaración de la Renta.

Eso es harina de otro costal. Me explico:

El día 21 de abril pasado presenté, junto con mi esposa, la Declaración de la Renta correspondiente al año 2025, que mostraba un saldo a mi favor de algo más de seis mil euros.

En la fecha que estamos, 27 de mayo, hace ya más de un mes, aún no me han ingresado en mi cuenta corriente esa módica cantidad.

¿Motivo? Se desconoce. Lo cierto es que ya han tenido tiempo para realizarlo y todavía no lo han hecho.

No solo eso, sino que ni siquiera me han puesto una comunicación exponiendo el por qué no lo hacen.

A fuer de ser mal pensado se me ocurre que si estarán retenidas todas las liquidaciones negativas para allegar dinero con el que nuestro dirigentes políticos, metidos hasta el cuello en estafas, malversación de dinero y alguna que otra cosa sucia más, por si la Justicia los condena a devolver todo lo que han robado, emplearlo en ello.

Mayores coses veremos.