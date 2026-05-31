Opinión | Carta ilustrada
Luis Delgado
¿Hacia dónde va el Córdoba CF?
El fútbol de Córdoba tiene a su principal representante en una situación en la que uno puede aferrarse a la ilusión de progresar o, definitivamente, quedarse anclado en un conformismo que puede ser cómodo pero que resulta un sedante seguro para una afición ansiosa de emociones. El Córdoba CF realizó una temporada correcta en la Segunda División. Tuvo rachas brillantes, pero también periodos horribles en los que se quedó encallado cuando las circunstancias le eran favorables. Al final, terminará en una zona media.
¿Hacia dónde va el club? Los que le acompañaron en la salida de la deficitaria Primera RFEF están pegando fuerte. Subió el Dépor ya, con Málaga y Castellón opositando. Ahí están los espejos.
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