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Opinión | Tradición

Alberto Álvarez Pérez

Sevilla

La Primera Comunión

El día de la Primera Comunión fue un día muy esperado y rememorado entrañablemente por la gran mayoría de los niños de los países de tradición católica. Hasta hace unas décadas era muy raro conocer a alguien que no haya celebrado la Primera Comunión. Recuerdo que mis compañeros de hace muchas décadas ninguno dejó de realizarla. Hubo un tiempo en que muchas familias se tenían que endeudarse para costear los gastos que se incurren en la Primera Comunión: traje, invitaciones, banquete, reportajes fotográficos, recordatorios, regalos. Es triste que muchos padres dediquen todo su esfuerzo a organizar estas celebraciones y dejen en el olvido el sentido espiritual.

La catequesis es una oportunidad para que muchos padres de familia regresen a las parroquias y acompañen activamente a sus hijos en este proceso formativo. Menos mal que todavía queda la influencia de los abuelos que sigue siendo muy importante en muchas ocasiones.

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