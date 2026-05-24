Opinión | Carta ilustrada
Manuel Pedrajas
Córdoba
Que la Feria vuelva a ser la verdad
Llega la Feria, nuestra tradición y nuestra fábrica de recuerdos. Pero con cada edición parece perder un poco de su autenticidad. Resulta triste que haya que recordar que no caben agresiones sexuales, ataques homófobos o conductas incívicas. También que en las casetas suene reguetón sin descanso. ¿Qué feria es esa? Si en una discoteca no ponen sevillanas, ¿por qué aquí tenemos que renunciar a nuestra música? La Feria nació del pueblo trabajador, de unas raíces humildes y alegres, del deseo de compartir unos días distintos. Quien no respete esa forma de vivirla haría mejor en divertirse en otro sitio y dejar la fiesta a quienes sí la sienten de verdad.
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