Opinión | Historia
Rafael Varo García
La relación de España y México
Hemos asistido últimamente a lo de siempre, intentar llevar la razón, aunque no se tenga, justificando lo injustificable defendiendo lo que haga falta. Porque, a quién se le ocurre justificar lo sucedido en épocas pasadas con las legislaciones actuales. Hace falta ser torpe y tener poco intelecto, pues no se puede ni debe comparar. En tiempos pasados tenían sus legislaciones que podrían contemplar, por ejemplo, la esclavitud y la tortura como legales entonces.
Siguiendo esta absurda forma de pensar, nosotros tendríamos que pedirles explicaciones a los romanos cuando invadieron España. Y éstos, a su vez, a los visigodos, que nos invadieron después. Y éstos, a los árabes por lo mismo. Y los íberos y celtas, a los romanos descritos a lo primero.
Pero, hablando de México o Méjico, que son los que nos exigen ahora explicaciones por nuestra conducta en América tras el descubrimiento. En este plan, estamos esperando, que los aztecas, que fueron los últimos en llegar, les pidan perdón a los chichimecas, invadidos por ellos y que estaban antes. Y éstos, a su vez, a los toltecas, por el mismo motivo. Y éstos, a los mixtecas. Y éstos, a los zapotecas. Y estos, a los olmecas, que fueron los habitantes más antiguos. Y así se desarrolla la Historia, queridos niños, así que no nos vengan con historias absurdas y estúpidas.
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